أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد/ إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية، علوم الكمبيوتر، إدارة المخاطر).

– مساعد أول/ إدارة العلاقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الأعمال التجارية الدولية، التجارة).

– مدير أول/ الدعم التنظيمي: شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)