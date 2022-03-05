أعلنت البنك السعودي الفرنسي، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بمهام العمل.

– خبرة (1) سنة في الخدمات الرقمية ودعم القنوات والنظام البيئي.

– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

– التركيز بشكل كبير على العملاء.

– شغف لتقديم تجربة عملاء هي الأفضل في فئتها.

ملخص المهام الوظيفية:

– المشاركة في تقييم العمليات والمنصات والقدرات لتصميم نموذج العمليات.

– تحديد مجالات تحسين العمليات والخدمات.

– دعم العمل على تحسين جودة الخدمة من خلال تحليل العمليات وخدمة العملاء وقضايا الامتثال والتدقيق.

– المساعدة في إدارة الوظائف اليومية التي يتم تنفيذها ويضمن الدقة في معالجة المعاملة.

– مسؤول عن تطوير ودعم عمليات العمليات ، على سبيل المثال ، الإعداد ، طلبات المنتجات ، إلخ.

رابط التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم: (اضغط هنا).