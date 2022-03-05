أعلنت البنك السعودي الفرنسي، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بمهام العمل.
– خبرة (1) سنة في الخدمات الرقمية ودعم القنوات والنظام البيئي.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– التركيز بشكل كبير على العملاء.
– شغف لتقديم تجربة عملاء هي الأفضل في فئتها.
ملخص المهام الوظيفية:
– المشاركة في تقييم العمليات والمنصات والقدرات لتصميم نموذج العمليات.
– تحديد مجالات تحسين العمليات والخدمات.
– دعم العمل على تحسين جودة الخدمة من خلال تحليل العمليات وخدمة العملاء وقضايا الامتثال والتدقيق.
– المساعدة في إدارة الوظائف اليومية التي يتم تنفيذها ويضمن الدقة في معالجة المعاملة.
– مسؤول عن تطوير ودعم عمليات العمليات ، على سبيل المثال ، الإعداد ، طلبات المنتجات ، إلخ.
رابط التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):
– رابط التقديم: (اضغط هنا).
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