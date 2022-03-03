أعلنت شركة الراجحي للخدمات الإدارية- إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والقصيم.

تفاصيل وظائف شركة الراجحي للخدمات:

وأبرزت شركة الراجحي للخدمات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور جافا.

– مطور تكامل.

– مدير مركز الاتصال.

– مدير عمليات مركز الاتصال.

التقديم على وظائف الراجحي للخدمات:

وأوضحت شركة الراجحي للخدمات، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)