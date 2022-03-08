أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق النقل (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– منسق النقل (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– فني محاسبة (محايل عسير): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)