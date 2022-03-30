أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي الإنتاج (للجنسين/ الرياض).

– مساعد العلاقات العامة (للرجال/ الدمام).

– موظف موارد بشرية (للجنسين/ الرياض).

– فني المحاسبة (للجنسين/ الرياض).

– فني المحاسبة (للرجال/ جدة).

– تنفيذي تطوير الأعمال (للجنسين/ الدمام).

– مدير ضمان الجودة (للرجال/ الخرج).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)