أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وبحثية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المبادرة الصحية.

– أخصائي التسويق الجامعي.

– عالم/ أجهزة قياس الطيف.

– مدير الحوكمة.

– مدير مخاطر المشاريع.

– مسؤول التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

– قائد المشاريع والهندسة.

– قائد المشاركة المجتمعية والمشاريع.

التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2022م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)