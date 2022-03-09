أعلنت شركة جنى للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة راشد الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة جنى للخدمات البحرية:

وأبرزت شركة جنى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار تقني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– بحار: الشهادة الجامعية في تخصص الملاحة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جنى للخدمات البحرية:

وأوضحت شركة جنى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)