أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد صيانة المعدات: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس مدني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة البوليمرات:

وأوضحت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)