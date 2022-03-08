أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور تطبيقات وبرمجيات.

– مطور تطبيقات جافا.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)