أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول/ الإستراتيجية والابتكار التكنولوجي.

– أخصائي أول/ مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات.

– أخصائي جيوفيزيائي رئيسي.

– كيميائي مختبر.

– أخصائي تخطيط الإنتاج.

– مشغل رئيسي/ عمليات الفوسفات.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).