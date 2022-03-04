أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والأحساء.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميداني/ التسجيل والتثقيب (الخبر).

– فني ميكانيكي أول (الأحساء).

– منسق الصحة والسلامة والبيئة (الخبر).

– منسق مساعد الصحة والسلامة والبيئة (الخبر).

– فني إلكترونيات أول (الأحساء).

– فني ميكانيكي ثانٍ (الأحساء).

التقديم على وظائف شركة Halliburton:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)