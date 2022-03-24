أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران الإمارات:

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف خدمات المطار (جدة).

– وكيل أول خدمات المطار (جدة).

– مشرف خدمة المطار (الرياض).

التقديم على وظائف طيران الإمارات:

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)