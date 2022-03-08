أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام دراسات المبادرات وطلبات التمويل.

– مدير إدارة الإستراتيجية وتخطيط التعاقب.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي علاقات الموظفين.

– مسؤول إدارة المواهب.

– أخصائي التطوير التنظيمي والمكافآت.

– مدير إدارة عمليات الأكاديمية.

– مدير إدارة علاقات الموظفين.

– مدير إدارة استقطاب المواهب.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)