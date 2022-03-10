أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للإطارات” في كل من الدمام، والخبر، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تغيير زيوت (الدمام).

– سائق نقل ثقيل (الخبر).

– فني ميكانيكي صيانة سيارات (الخبر، والأحساء).

– عامل تحميل وتنزيل (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).