أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تأهيل الجهات.

– مهندس برمجيات.

– مدير قسم الشهادات الاحترافية.

– مصمم جرافيك.

التقديم على وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)