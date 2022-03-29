أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات اللوجستية: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، إدارة المشتريات واللوجستيات، إدارة الأعمال).

– منسق قسم الرادار وأنظمة الحرب الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية).

– مدير مشروع هندسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما شابه ذلك.

التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)