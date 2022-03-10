أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة، الإدارة المالية، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المستشفيات، التحليل الكمي).

– فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص المختبرات الطبية.

– أخصائي أشعة: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب الإشعاعي.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).