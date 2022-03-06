أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الطرح والاندماج والاستحواذ.

– أخصائي التخطيط الاستراتيجي.

– أخصائي رئيسي/ لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– أخصائي الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق.

– أخصائي التراخيص.

– أخصائي الأنظمة واللوائح.

– أخصائي رقابة وتحليل السوق.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)