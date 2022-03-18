أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات أول (الرياض).

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدرب تقني (الظهران).

– مهندس مشروع أول (الرياض).

– منسق مشروع (الرياض).

– قائد فريق الصيانة المجدولة (الطائف).

– مشرف فني ميكانيكي/ المعدات الأرضية (الطائف).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)