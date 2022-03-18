أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل بيانات البحث والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الاستعانة بمصادر خارجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد المدفوعات والمستحقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية والخدمات المصرفية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أبريل 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)