أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة أساس العالمية المحدودة، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المساندة الفنية (للجنسين/ عدد وظيفتين).

– مشرف إداري في المشروع (للجنسين).

– مشغل حاسب آلي (للجنسين).

– أخصائي جودة (للجنسين).

– إداري أعلى لقاعدة بيانات تطبيقات أوراكل (للرجال).

– أخصائي دعم الأجهزة (للرجال).

– مراقب طرق (للرجال).

– فني متعدد المهن (للرجال).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)