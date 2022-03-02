أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشتريات معدات الموانئ.

– مدير التواصل الاجتماعي.

– مدير تطوير الأصول الإعلامية والتسليم.

– مدير التنوع البيولوجي.

– معلم موسيقى.

– مدير أول إدارة المعرفة/ البيئة.

– أخصائي مراقبة الانبعاثات.

– مدير الموارد المستدامة وسلسلة التوريد.

– مدير توليد الطاقة الشمسية.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)