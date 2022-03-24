أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف المؤقتة والمستخدمين وبند الأجور، وترغب المديرية بشغلها بمواطنين سعوديين رجال.

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

وبيّنت المديرية، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.

– أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة على ألا تقل عن سنتين.

– اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبارًا عمليًا.

التقديم على وظائف حرس الحدود:

وأوضحت المديرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 شعبان 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 شعبان 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)