أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– قائد المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).