أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس خدمة/ الصيانة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل نظم (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– منسق مبيعات (الرياض): شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)