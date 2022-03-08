أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مستشار تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات والنظم.

– محاسب/ حسابات الدفع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

طريقة التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)