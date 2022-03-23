أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق السلامة (الرياض).

– مهندس خدمات (الخبر).

– مهندس أول اختبار أنظمة النقل بالسكك الحديدية (الرياض).

– مهندس أول اختبار الاتصالات والتشغيل (الرياض).

– مدير فحص أنظمة العبور والتشغيل (الرياض).

– مساعد فريق الاختبار والتشغيل/ مشروع المترو (الرياض).

التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)