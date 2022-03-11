أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة Ericsson:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص مشابه، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير حسابات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الاتصالات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

– مهندس خدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

التقديم على وظائف شركة إريكسون:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)