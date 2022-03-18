أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة أملج.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس التشغيل والصيانة.

– مشغل معدات.

– مشغل ميداني.

– كيميائي.

– مشغل معدات الإطفاء.

– مشرف مناوب/ مصنع.

– فني كهربائي.

– فني ميكانيكي.

التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)