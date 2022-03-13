توفيت اليوم الأحد، الكاتبة والباحثة السياسية المصرية وعضو مجلس النواب السابقة والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال أنيسة حسونة، عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك بعد صراع مرير مع مرض السرطان استمر لمدة 6 سنوات.

أنيسة حسونة في سطور

وُلدت أنيسة حسونة في 22 يناير 1953، حاصلةٌ على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عامًا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – جامعة الدول العربية، ثم شغلت منصب مدير عام “منتدى مصر الاقتصادي الدولي”، ثم مديرًا عامًا لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي.

شغلت العديد من المناصب منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة “IDEA ” الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق جمعية الباجواش المصري للعلوم والشؤون الدولية وهي المنظمة الحاصلة علي جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم، فهي مؤسسة لـ”نساء من أجل السلام عبر العالم” في سويسرا، كما عملت كعضو للهيئة الاستشارية لمؤسسة “الفكر العربي” ببيروت، وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى البدائل، وعضو الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المتنورة التي تعمل على دعم قيم المواطنة وحرية التعبير وحقوق المرأة وهي عضو مؤسس في المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية.

هي أول امرأة تنتخب أمينًا عامًا للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة أرابيان بيزنس في 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة.

أصيبت بالسرطان منذ 6 سنوات لكنها رفضت رفع الراية البيضاء في مواجهته، وأصرت على استمرار مسيرة العطاء بالمجتمع المدني والعمل التطوعي، وتلقت تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس في احتفالية المرأة المصرية، الثلاثاء الماضي.

مشاهير ينعون حسونة

وحرص العديد من المشاهير في مصر على نعي الراحلة حيث كتبت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على صفحتها بفيسبوك: “رحتي فين يا أستاذة؟، دا أنا كنت جايالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية”.

ونعى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الدكتورة أنيسة حسونة مؤكدًا أن الفقيدة الراحلة تعد إحدى أيقونات نجاح المرأة المصرية، ورمزًا من رموز الإصرار والصمود والعمل المجتمعي.

وقال إن الراحلة، كرست حياتها لخدمة قضايا المرأة والطفل وكانت إحدى محاربات مرض السرطان الذي لم يمنعها يومًا من خدمة وطنها بكل إخلاص.

بدوره نعى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الدكتورة أنيسة حسونة، قائلًا: “رحلت الدكتورة أنيسة حسونة، السيدة المصرية المرموقة والتي كرمتها السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة؛ تقديرًا لدورها وجهدها في العمل الخيري”.