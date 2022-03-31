أعلنت السودان رسميًا وفاة الفنان الموهوب والشاعر والملحن السر قدور، الذي يعرفه الجمهور السوداني باسم صندوق الفن السوداني بعد صراع مع المرض.

وتوفي الفنان السوداني في القاهرة حيث كان يتلقى العلاج قبل عدة أشهر، فيما نعاه وزير الثقافة والإعلام السوداني، مشيرًا إلى أن الفقيد صاحب مسيرة حافلة بالعطاء في كافة ضروب الفنون والإبداع، حيث أثرى الساحة الفنية طوال عمره بإبداع لم يتوقف حتى آخر أيامه وترك إرثا فنيا ضخما في الفن والأدب والشعر والمسرح والصحافة والتأليف وتقديم البرامج.

بدوره قال السفير المصري في الخرطوم: إن الفنان الراحل مثّل الدليل الحقيقي لوحدة وادي النيل، في كل الأطر الاجتماعية أولًا ثم الثقافية والفنية.

وأضاف السفير المصري: إن الفنان الراحل هو التعبير الحقيقي للوجدان المشترك بين الشعبين المصري والسوداني، وظلت مساهماته الفنية والإبداعية تجسد لمعابر وجسور امتدت بوحدة وادي النيل وأنه امتداد لعمالقة الفنون السودانيين والمصريين، وأحد الذين قادوا بوتقة الانصهار الثقافي في الوادي، كما أن بواكير تجربته الفنية صقلها في جنوب الوادي، قبل أن يتخذها لاحقًا مستقرًا لحياته الاجتماعية والإنسانية.

من هو السر قدور ؟

السر أحمد قدور هو شاعر غنائي سوداني متعدد المواهب وممثل مسرحي وله مساهمات بارزة في فنون الدراما السودانية، خاصة مع بداية ظهور التلفزيون في مطلع ستينيات القرن الماضي، كما أنه ملحن للقصائد الغنائية ومنشد ديني ومقدم برامج تلفزيونية، وهو كذلك صحفي عمل في مجالات السياسة والفنون والمنوعات والرياضة وكاتب له مؤلفات وثائقية في فن الغناء والفنانين المغنيين في السودان، ويعد من الجيل الثاني لرواد فن الحقيبة الموسيقي السوداني.