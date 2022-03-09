توفي اليوم الأربعاء، ديفيد بينيت، أول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيًا، وذلك بعد شهرين من الجراحة التي أجراها في 7 يناير الماضي.

صاحب أول عملية زرع قلب خنزير يفارق الحياة

وأعلن المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية وفاة بينيت البالغ من العمر 57 عامًا، المصاب بأمراض قلب مزمنة، والذي دخل التاريخ باعتباره أول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيًا.

ولم يذكر الأطباء السبب الدقيق للوفاة، واكتفوا بالقول إن حالته بدأت في التدهور قبل عدة أيام.

جراحة ناجحة منذ شهرين

يذكر أنه في 13 يناير الماضي ظهر ديفيد بينيت، في حالة جيدة بصحبة الطبيب الذي أجرى له زراعة القلب وهي السابقة العلمية التي أعلنت عنها كلية الطب في جامعة ميريلاند الأمريكية، وهي العملية التي أظهرت للمرة الأولى أن قلبًا حيوانيًا يمكنه الاستمرار في العمل داخل جسم الإنسان من دون رفض فوري.

وقال بينيت عشيّة العمليّة: “كنت أمام خيارين.. إمّا أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش. أدرك أن العملية خطرة لكنها خياري الأخير”.