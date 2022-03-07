زار وفد من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برئاسة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني وعددٍ من قيادات الصندوق المملكة المتحدة البريطانية، اطلع خلالها على دراسات سوق العمل البريطاني وأفضل الممارسات المطبقة والآليات والوسائل المستخدمة في عملية تأهيل وتنمية مهارات وقدرات رأس المال البشري والطرق المستخدمة لدعم الافراد والمنشآت ورفع مهارات العاملين حسب احتياج السوق.

مباحثات هدف في بريطانيا

وعقد وفد الزيارة الذي ضم نائب المدير العام للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل والمدير التنفيذي للتحول المهندس محمد المحيميد، اجتماعات مع إدارة التعليم وإدارة العمل البريطانية والجهات التابعة لها، حيث تم استعراض الأعمال القائمة الحالية وعرض أفضل الممارسات وطريقة تكامل الأعمال بين الإدارات في تقديم الدعم إلى المستفيدين من البرامج.

كما زار الوفد فرع (Jobcenter plus)، واطلع على إجراءات العمل ورحلة المستفيد من الخدمات المقدمة من الفرع، كما زار الوفد إدارة التجارة العالمية، حيث عقد خلالها اجتماعًا مع مسؤولي إدارة معهد دراسات التوظيف وآخر مع مسؤولي إدارة مجالس المهارات القطاعية وكذلك مع مسؤولي أكاديمية التعليم والتدريب التقني والمهني.

تنمية المهارات ورفع القدرات

وتأتي هذه الزيارة، تماشيًا مع رحلة التطوير التي أطلقها الصندوق في مجال تنمية المهارات ورفع مستوى قدرات الكوادر الوطنية وتحسين جودة البرامج والخدمات والمبادرات المقدمة، من خلال الاطلاع والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية وتطبيقها بما يخدم الوطن وأبنائه.