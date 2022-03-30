جاء إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني ليثبت مواقفه الراسخة ومبادئه الثابتة لإنهاء الأزمة اليمنية سياسيًّا والعمل لمصلحة الشعب اليمني الشقيق.

بيئة إيجابية خلال رمضان:

وتأتي استجابة التحالف لدعوة أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، لوقف إطلاق النار بالداخل اليمني بهدف إنجاح المشاورات اليمنية وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وتعكس دعوة الأمين العام للتحالف والأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار حرص مجلس التعاون الخليجي على أن يكون شهر رمضان فرصة لصنع السلام.

موقف سياسي ثابت:

ودومًا ما يؤكد التحالف على موقفه الثابت الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، ودعمه الدائم لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارًا من الساعة (0600) صباح اليوم الأربعاء استجابة لدعوة الحجرف ودعمًا للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وقف إطلاق النار:

وأوضح العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة لـ التحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار، وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.