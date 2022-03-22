( شرفٌ وسيادة ) عنوانٌ أطلقته الوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية ممثلة بإدارة المعارض والمتاحف النسائية على المعرض الافتراضي الميداني الباعث على الفخر والاعتزاز والذي تم تدشينه برعاية كريمة من سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، موجهًا رسالته المباركة للعالمين عبر خمسة أجنحة تميزت بالإبداع والابتكار في عرضها ونشرها لجهود المملكة العربية السعودية والعناية بالحرمين الشريفين والاهتمام بالتوسعات السعودية والحفاظ على التراث الإسلامي العريق لهما.

الجهود والتحديات خلال جائحة كورونا

أبرز الجهود والتحديات خلال جائحة كورونا بالمسجد الحرام:

تفرَّد المعرض في جناحه الأول باستعراض مجموعة من التقنيات التي تم ابتكارها أثناء تلك الأزمة فكان أبرزها:



– روبوت ذكي للتعقيم

– روبوت توجيهي

أبرز الجهود في رعاية وحفظ مقتنيات (عمارة الحرمين):

ويعد ثاني أجنحة المعرض ويستعرض صورًا فوتوغرافية لمبنى عمارة الحرمين الشريفين ومراحل تطوره وصورًا متنوعة لمقتنيات ومخطوطات معرض عمارة الحرمين الشريفين.

أبرز الجهود في رعاية وحفظ مقتنيات (كسوة الكعبة):

يستعرض هذا الجناح لوحات تحتوي على قطع من كسوة الكعبة المشرفة بالإضافة إلى أدوات غسل الكعبة المشرفة وفيلمًا وثائقيًا بعنوان ( كسوة الكعبة المشرفة).

أبرز الجهود في رعاية وحفظ مقتنيات ( بئر زمزم ):

يستعرض هذا الجناح صورًا فوتوغرافية لبئر زمزم وصور مشروع بئر زمزم وتأهيله كما يعرض فيلمًا وثائقيًا بعنوان ( زمزم الماء المبارك ) .

(مسيرة نماء) جهود التوسعات السعودية:



ويعد آخر أجنحة المعرض ويحتوي على بوب آرت بعنوان ( مسيرة نماء ) ويستعرض مراحل توسعة المسجد الحرام من عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز _حفظه الله ورعاه – كما يتضمن صورًا فوتوغرافية للتوسعات السعودية للحرمين الشريفين بالإضافة إلى عرض مرئي .

شراكات مجتمعية نسائية

ختامًا إن كل ما سبق ذكره من منجزات محققة يؤكد للجميع أن إدارة المعارض والمتاحف النسائية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائية التابعة للوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية وهي بمثابة مترجم لجهودها الخارجية وشراكاتها المجتمعية مع والجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال المشاركات الفاعلة والجوهرية مع جميع المعارض المقامة داخل المسجد الحرام كمشاركتها في معرض نفحات ورحمات الذي أطلقته الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية ، ومعرض رسالة للعالمين الذي أطلقته الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، وكذلك المعرض الأول للوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية بالمسجد الحرام، بالإضافة إلى المشاركة خارجيًا في جناح الرئاسة المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.