تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2022م ” بالمنطقة، تحت شعار ” سلامة الإنسان بناء ونماء “، بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية وجمع من أهالي منطقة تبوك، وبمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وأهلية وتطوعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمجمع بارك مول التجاري.



نماذج من تجهيزات وآليات ومعدات الدفاع المدني

وفور وصول وكيل الإمارة لمقر الحفل، اطلع على نماذج من تجهيزات وآليات ومعدات الدفاع المدني التي تستخدم في المهام والأعمال المنوطة برجال الدفاع المدني، بعد ذلك افتتح ” الحقباني ” المعرض المصاحب للفعاليات، الذي اشتمل على عرض للأجهزة الحديثة والمتطورة في عمليات الإنقاذ ووسائل السلامة، ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها كلمة مدير الدفاع المدني، بعدها شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن جهود رجال الدفاع المدني، ودورهم في حماية الأرواح – بعد الله – والممتلكات، تلى ذلك أوبريت تم إعداده لهذه المناسبة، وفي نهاية التدشين سلّم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفرق التطوعية، كما تسلّم درعًا تذكارية من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.