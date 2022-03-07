تحدث وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، لـ”المواطن” عن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

محاور عديدة:

وقال الربيعة: إن الداخلية تشارك في المعرض عبر عدد من المحاور منها أمن الحدود وأمن المنشآت وجزء من السلامة المرورية والقوات الخاصة للأمن البيئي ونظام أبشر، وكذلك استقبال البلاغات ونظام 911.

معرض الدفاع العالمي:

وانطلقت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، وبمشاركة 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أهداف معرض الدفاع العالمي:

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.