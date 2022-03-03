تفقّد معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 – 9) مارس 2022م، وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

أكبر المشاركات في المعرض:

واطلع معالي الدكتور الفالح على تجهيزات جناح الوزارة واستعداداته، حيث تعد مشاركة وزارة الداخلية وقطاعاتها من أكبر المشاركات في المعرض، وتستعرض في جناحها أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تسههم في حفظ الأمن والاستقرار.