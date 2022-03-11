وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى وزارة الرياضة مطالبًا بسن قانون يمنع الأندية ولاعبيها في السعودية من التوجه لمؤسسات قضائية غير رياضية للمطالبة بحقوقها.

#وليد_الفراج: بعض الأحداث داخل الملاعب تتجه للقضاء غير الرياضي بسبب التصعيد.. نبحث عن تقديم الدوري السعودي وفقًا لما يتلقاه من دعم ورعاية .. أتمنى من وزارة الرياضة إيجاد تشريع قانوني يمنع "حدة التنافس" في أن تضر سمعة الرياضة السعودية

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/awbRlvxXmy — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 10, 2022

تعليق وليد الفراج

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس ببرنامج ” أكشن مع وليد” : أتمنى من وزارة الرياضة تشريع قانون يمنع الأندية بالمملكة ولاعبيها من التوجه لمؤسسات قضائية غير رياضية للمطالبة بحقوقها، هذا الأمر لو حدث سيكون ضارًا للغاية للكرة السعودية”.

وأضاف الفراج: ” لاعب أجنبي في ناد ما ولاعب أجنبي يذهب كل منهما لجهة قضائية غير رياضية للمطالبة بحقه، أنا لا أتحدث عن حالات حدثت حاليًا ولكنني أُنبه لما سيحدث فيما بعد”.

التصعيد يؤدي لمشاكل كبيرة

وتابع الفراج: ” بعض القضايا الرياضية تكون رياضية وتخرج عن إطارها لجهات التقاضي بسبب التصعيد، لا بد من التعامل مع هذا الأمر في دوري يتلقى الدعم والرعاية”.