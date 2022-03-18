قال الإعلامي وليد الفراج: إن نادي الهلال أنعش آماله في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه على الأهلي.

الهلال ينعش فرصه:

وتحدث الفراج في مقدمة حلقة اليوم الجمعة ببرنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الزعيم أعطى قبلة الحياة للدوري، وجدد آماله، الفارق أصبح 11 نقطة، القصة لا تزال مطولة”.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بثلاثية دون رد عبر النيجيري أوديون إيجالو في الدقائق الـ11 والـ34 والـ46.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة الـ59.

تراجع أداء الأزرق، ليمنح الفرصة لـ الأهلي لتقليص الفارق عبر كل من عمر السومة من ركلة جزاء والمقدوني أليوسكي بالدقيقة الـ95.

الزعيم يستعيد الوصافة:

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة بالمركز العاشر.