قال الإعلامي وليد الفراج: إن النادي الذي يُتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الحالي والمقبل سيتأهل بشكل مباشر للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

#وليد_الفراج : ننتظر قرار في من سيتأهل لبطولة دوري أبطال آسيا وتغيير الروزنامة في البطولة.. من سيحقق الدوري وكأس الملك سيتأهلان لنسختين مباشرة 🤔

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/ciZjnLdCGw — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 28, 2022

بطل الدوري السعودي ضمن مقعدًا له:

وتحدث الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “بنسبة كبيرة بطل الدوري وبطل كأس الملك في الموسم الحالي، والبطل في البطولتين في الموسم المقبل، سيتأهلون للمشاركة في دوري أبطال آسيا موسم 2023/ 2024 التي تنطلق في أغسطس من عام 2023”.

الوصيف قد لا يضمن التأهل:

وأضاف الفراج: “صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث لم يحسما تأهلهما بعد لأنه يجب عليهما الانتظار للموسم المقبل ومعرفة ما سيحدث وإن كان الاختيار سيكون بين بطلي الدوري وبطلي كأس الملك للموسم الحالي والموسم المقبل للتأهل في حال لم يتكرر البطل لموسمين على التوالي”.