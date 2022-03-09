قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر”: إن العمل على تحسين جودة النقل التلفزيوني لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيخفف من إشكالية بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

عن ضربة جزاء #الهلال ⚽️

المستشار التحكيمي سمير عثمان :

– احتسابها غير صحيح

– حالة سهلة

– يد مدافع #الاتحاد لم تُكبر الجسم

– الحكم أصر على قراره #أكشن_مع_وليد#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/sd9Qy0Q7Ix — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2022

اعتراضات كثيرة من أندية دوري المحترفين:

وكانت العديد من الأندية عبرت عن استيائها من الأداء التحكيمي للحكام سواء كانوا سعوديين وأجانب، آخرها الاعتراض على أداء الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس في مباراة الهلال والاتحاد أمس الثلاثاء في الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

وغرد الفراج عبر حسابه قائلًا: “في الماضي، كانت جودة النقل التلفزيوني من أجل جمالية نقل المباريات أما الآن فقد أصبحت جودة النقل التلفزيوني وزاويا التصوير وإمكانيات الكاميرات ودرجة تركيز الصورة المتحركة أحد أهم أسباب نجاح حكم الفيديو”.

وأضاف الفراج: “أي تطوير للنقل في الدوري سيخفف من إشكاليات بعض اللقطات”.

ركلة جزاء الهلال غير صحيحة:

وكان الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان ذكر أن الحكم البرازيلي كلاوس أخطأ في احتساب ركلة جزاء لـ الهلال في مباراة الاتحاد أمس، وهي الركلة التي نفذها سالم الدوسري وسجل منها هدف الهلال الأول بالدقيقة الـ15.