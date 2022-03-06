أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه لا يكره نادي النصر ردًا على سؤال أحد متابعي برنامجه ” أكشن مع وليد”.

وكان متابع للبرنامج يُدعى عايد المضياني وجه سؤالًا للفراج عبر “تويتر” قائلًا له: ” ليش تكره النصر ؟”.

وليد الفراج يعلق

ورد الفراج قائلًا: ” لا أكره أحدًا ولكن بعض الجماهير تريد سماع ما تريد وليست الحقيقة، الحقيقة توجع، ونحن لا نقول إلا الحقيقة”.

يذكر أن أصفر العاصمة كان خسر من فريق الهلال في ديربي الرياض يوم الخميس الماضي برباعية دون رد في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة إلى جماهير النصر

وبوقت سابق، وجه الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ رسالة إلى بعض من جماهير نادي النصر، الذين طالبوا برحيل مسلي آل معمر من رئاسة النادي.

وغرد الشيخ الناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “المناداة برحيل مسلي آل معمر من رئاسة النادي لا يجب أن تكون أكثر من ردة فعل، فالنادي يحتاج إلى الاستقرار، ففي سنتين فقط رئيسان للنادي، ومديران تنفيذيان، و5 مدربين بمدارس مختلفة، عدا عن مدربي الطوارئ، ومجموعة إداريين، وعشرات اللاعبين الأجانب والمحليين. ارحموا نصركم يرحمكم الله”.