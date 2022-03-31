رد الإعلامي وليد الفراج على مشجع مصري توجه بسؤال في برنامج ” أكشن مع وليد” حول السبب وراء تأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائيات كأس العالم.

المشجع المصري يوجه سؤالًا

وكان المشجع المصري قال في فقرة ” نقطة نظام” بالبرنامج: ” أطلب منك أخي وليد أن تقول للناس ماذا فعل المنتخب السعودي لكي يتأهل إلى المونديال؟”، وذلك بعد إقصاء المنتخب المصري من الدور الفاصل عن تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال على يد المنتخب السنغالي.

3 أسس للتأهل إلى كأس العالم

ورد الفراج قائلًا: ” الوصفة السعودية سهلة للغاية، وهي حضور جماهيري مع وجود دوري قوي، بالإضافة لوجود أشخاص صالحين لإدارة اللعبة بكل صرامة وحزم”.

وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا صباح الخميس الماضي بثنائية دون رد.