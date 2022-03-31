رد الإعلامي وليد الفراج على مشجع مصري توجه بسؤال في برنامج ” أكشن مع وليد” حول السبب وراء تأهل المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي إلى نهائيات كأس العالم.
عبر #نقطة_نظام .. مشجع مصري: ممكن تعطونا الوصفة السحرية لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم ؟#وليد_الفراج: دوري قوي وحضور جماهيري ، إدارة صارمة للعبة، ابحثوا عن المشكلة لحلها#السعودية_أستراليا#مصر_السنغال
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/RXUFJRchdD
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 30, 2022
المشجع المصري يوجه سؤالًا
وكان المشجع المصري قال في فقرة ” نقطة نظام” بالبرنامج: ” أطلب منك أخي وليد أن تقول للناس ماذا فعل المنتخب السعودي لكي يتأهل إلى المونديال؟”، وذلك بعد إقصاء المنتخب المصري من الدور الفاصل عن تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال على يد المنتخب السنغالي.
3 أسس للتأهل إلى كأس العالم
ورد الفراج قائلًا: ” الوصفة السعودية سهلة للغاية، وهي حضور جماهيري مع وجود دوري قوي، بالإضافة لوجود أشخاص صالحين لإدارة اللعبة بكل صرامة وحزم”.
وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا صباح الخميس الماضي بثنائية دون رد.
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