أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرصه على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وانستغرام وكذلك حرصه على قراءة بعض الصحف السعودية والعالمية.

كيف يتابع ولي العهد وسائل التواصل؟

وقال ولي العهد خلال حوار له مع مجلة أتلانتيك : أتصفح تويتر، إنستغرام، وغيرهما، وأريد فقط أن أكون واثقًا من أن فريقي الإعلامي يدرك أنني أقوم ببحث مستقل، أنا أقرأ آبل نيوز، وإنه أمرٌ رائع توفير كل هذه الصحف على تطبيق واحد، كما أقرأ بعض الصحف السعودية، والصحف العالمية، وبالتالي فلنقُل إنني أقضي على الوسائل الاجتماعية قرابة 20 دقيقة، وقرابة نصف ساعة على وسائل إعلام أخرى، وعادة ما أقوم بذلك أثناء تناولي الفطور مع عائلتي، حيث التلفاز يعمل، والآيباد أيضًا، وكذلك أقوم بأمرين أو ثلاثة في نفس الوقت مع العائلة كقراءة الأخبار أو المتابعة.

انتقاد الحكومة أمر جيد

وأضاف ولي العهد أن الإعلام السعودي يجب أن ينتقد عمل الحكومة، وخطط الحكومة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر جيد.

وأردف أن الإعلام السعودي يفعل هذا الأمر بشكل جيد ويناقش عددًا من القضايا، وينشر الأفكار، ويتحدث عن كل خطة، وعن كل إستراتيجية، وعن كل سياسة تقوم بها كل وزارة، وهذا أمر جيد، ونحن بحاجة إلى ذلك؛ لأنك بحاجة إلى آراء العديد من الأشخاص، وكذلك بالنسبة لي كولي عهد للمملكة العربية السعودية، فهذا أمر جيد، حتى وسائل الإعلام العالمية، متى ما كتبت عن المملكة العربية السعودية، فإن كانت حقًّا كتابة موضوعية، بدون أي أجندات أو أيديولوجيات، فهذا مفيد للغاية بالنسبة لنا، لقد تعلمنا من بعض الأخطاء من مثل هذا النوع من المقالات والتقارير، لذلك فإن هذا أمر جيد، نحن بحاجة لذلك.