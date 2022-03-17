باشر مدني الرياض حادث انفجار وميضي بسبب تسرب غاز في عمارة سكنية بحي الياسمين، نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

معنى الوميض اللحظي

يذكر أن الوميض اللحظي عبارة عن ضوء يصدر إشعاع بسرعة كلمحة البصر، وهو مجموعة من الإشعاعات الضوئية التي تظهر في المواد الشفافة مع حدوث التأين، والذي يتكون نتيجة اصطدام إلكترون حر مع أغلفة إلكترونية شحناتها الكهربائية تتشابه مع بعضها البعض.

وبعدها تنتقل الطاقة بشكل تدريجي إلى إلكترونات الجزئيات حتى تتوقف تمامًا عن الحركة، وعندما تكتسب الإلكترونات هذه الطاقة فإن مدراتها ترتفع لأعلى، والذي لا يمكث بشكل مطول، حتى ينطلق في لحظة ما إلى اتجاه مداره الأصلي، ما يؤدي إلى حدوث فارق كبير بين طاقة المدار السفلية والعلوية، وينتج عن ذلك شكل فوتون طاقته تساوي الفارق الحاصل بين الطاقة العلوية والسفلية، فيتكون الوميض اللحظي.