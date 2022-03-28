“اترك اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين”، هذه كانت أبرز كلمات ويل سميث بعد قيامه بحركة مجنونة خلال حفل توزيع جوائز أوسكار.

وبعد أن صعد ويل سميث إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز “أوسكار” ذُهل المشاهدون بعدما صفع الفكاهي كريس روك الذي كان يشارك في تقديم الأمسية.

حيث أطلق الفكاهي كريس روك دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، وشبه شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997.

تفاصيل حادثة الصفع

وأثار ذلك انزعاج جادا بينكيت سميث وضحك ويل سميث للدعابة إلا أنه بعد الصعود إلى خشبة المسرح صفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات.

ورغم قطع محطة “إيه بي سي” الصوت خلال المشهد ، لكن الحوار كان مسموعاً على التلفزيونات الأجنبية.

قال كريس روك: “واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو”. وأضاف مبرراً: “لقد كانت مزحة عن G.I. Jane”.

وصاح به ويل سميث قائلاً: “اترك اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين”، وعاد إلى جانب زوجته.

وحصل النجم الهوليوودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد”، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.

وتوجه الممثل باكيا “بالاعتذار من الأكاديمية” (الجهة القائمة على جوائز أوسكار)، وقال: “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”.