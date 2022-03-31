أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2022/ 2023 سوف يتوقف منتصف أكتوبر المقبل، وذلك لبدء تحضيرات الأخضر للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر انطلاق كأس العالم في قطر بداية من 21 نوفمبر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

التأهل جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين:

وتحدث ياسر المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أبارك للقيادة وللجميع التأهل إلى المونديال، هذا نتاج عمل الجميع وأشكر الجميع وكل من دعمني في هذا المشوار، واللاعبون والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية”.

الدوري يتوقف منتصف أكتوبر:

وأضاف المسحل: “دوري المحترفين سيتوقف في منتصف أكتوبر المقبل ثم بعدها يبدأ الأخضر معسكرًا ختاميًّا تحضيرًا لـ مباريات كأس العالم في قطر”.

وستنطلق قرعة كأس العالم في قطر بعد غد الجمعة، حيث يشارك الأخضر في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.