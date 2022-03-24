أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل سعادته بتأهل الأخضر، معربًا عن رغبته في الظهور بشكل مشرف للكرة السعودية في كأس العالم 2022.

دعم القيادة للرياضة

وقال ياسر المسحل: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نظرًا لاهتمامه الكبير وغير المسبوق بالرياضة السعودية، وكذلك اهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي قدم كل التسهيلات الدعم والمتابعة”.

وتابع: “كما أوجه التهنئة للشعب السعودي الوفي على هذا المنجز الرائع، وإن شاء الله تستمر إنجازات الكرة السعودية والمنتخبات ومن أفضل لأفضل في ظل هذه القيادة الرشيدة التي لم تقصر معنا في شيء”.

ياسر المسحل يؤكد عدم متابعة لقاء أستراليا واليابان

وأضاف ياسر المسحل: “لم نتابع مباراة أستراليا واليابان، كان موعد الغذاء، ولكن فجأة بدأنا نسكع صرخات الفرح من بعض الشباب الذين يعملون، وبلغونا أن المباراة انتهت وحُسم تأهل الأخضر هذا بتوفيق الله ودعم الكبير”.

وواصل تصريحاته لقناة SSC قائلًا: “اللاعبين في أجواء استعدادية للمباراة، وحتى لاحظت عليهم التركيز على مباراة الصين، ونريد أن ننهيها بأرقام قياسية”.

الاستعداد للمونديال

وعن الخطة للمرحلة المقبلة، قال ياسر المسحل: “نعد المنتخب بأفضل طريقة ممكنة، ونرغب في أن نظهر في مستوى مشرف للكرة السعودية وتشريف اسم المملكة في المونديال، وبعد أن ننتهي من مباراة أستراليا سوف نبدأ في التحضير”.