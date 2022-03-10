“يا كويت” قصدة رائعة تتغنى بأمجاد الكويت بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني وذكرى تحريرها.

قصيدة “يا كويت”، أداء عثمان الإبراهيم، ونفذها أحمد أبو سمرة، وتقول كلماتها:

يا كويت

أغلى وطن

فينا سكن

مجد أمن

طول الزمن

يا كويت

يذكر أن اليوم الوطني الكويتي هي عطلة رسمية احتفالًا بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.

ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام، ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير.

وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح.